Прем'єр Туреччини Давутоглу прибуває з візитом до України

Як йдеться на сайті уряду, турецький прем’єр прибуває до Києва на запрошення українського колеги Арсенія Яценюка.

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Очікуються, що під час візиту Ахмет Давутоглу зустрінеться також з президентом Петром Порошенком, спікером Верховної Ради Володимиром Гройсманом, національним лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим.

Для Ахмета Давутоглу – це перший візит до Києва в якості голови уряду Туреччини. У 2014 році він проводив переговори в Україні як міністр закордонних справ.

Наприкінці січня на полях Світового економічного форуму у Давосі відбулася зустріч Ахмета Давутоглу і Петра Порошенка. Тоді сторони заявили, що між країнами «стоїть амбітний порядок денний у 2016 році».