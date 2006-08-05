Янукович у Донецьку

Сьогодні до Донецька на добу прилетів прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, після прибуття в аеропорт він сказав, що прилетів додому після напруженого періоду в його житті, «щоб набратися сил і енергії від рідної землі».

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що для нього це коротка, але важлива поїздка, і вже завтра він повертається до Києва, і в Донецьку буватиме значно рідше.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що його уряд продовжить «робити все те добре, що було зроблено попереднім урядом». Серед першочергових завдань нового Кабінету Міністрів В.ЯНУКОВИЧ назвав підготовку до осінньої посівної кампанії і детальне вивчення ситуації на ринку енергоносіїв. На завершення В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що його уряд дуже зважено і продумано працюватиме над формуванням державного бюджету 2007 року.