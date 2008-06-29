Пейнтбольний турнір ”Кубок Шухевича” (5 фото)

20:33, 29 червня 2008
Політика
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Перемогла команда націоналістів 

Учасники пейнтбольного турніру ”Кубок Шухевича”, присвяченого пам’яті головнокомандувача УПА, 28 червня 2008.

Мер Тернополя Роман Заставний взяв участь у пейнтбольному турнірі разом з молодіжними організаціями. Його команда під назвою ”Міськрада” зайняла третє місце, перше місце зайняла команда Конгресу українських націоналістів.

Турнір також присвятили до Дня молоді, який святкують 29 червня.

Мер Тернополя Роман Заставний
Фото Петра Задорожного / УНІАН

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