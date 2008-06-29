Пейнтбольний турнір ”Кубок Шухевича” (5 фото)
20:33, 29 червня 2008Політика
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Перемогла команда націоналістів
Учасники пейнтбольного турніру ”Кубок Шухевича”, присвяченого пам’яті головнокомандувача УПА, 28 червня 2008.
Мер Тернополя Роман Заставний взяв участь у пейнтбольному турнірі разом з молодіжними організаціями. Його команда під назвою ”Міськрада” зайняла третє місце, перше місце зайняла команда Конгресу українських націоналістів.
Турнір також присвятили до Дня молоді, який святкують 29 червня.
|Мер Тернополя Роман Заставний
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