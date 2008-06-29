Пейнтбольний турнір ”Кубок Шухевича” (5 фото)

Перемогла команда націоналістів

Учасники пейнтбольного турніру ”Кубок Шухевича”, присвяченого пам’яті головнокомандувача УПА, 28 червня 2008. Мер Тернополя Роман Заставний взяв участь у пейнтбольному турнірі разом з молодіжними організаціями. Його команда під назвою ”Міськрада” зайняла третє місце, перше місце зайняла команда Конгресу українських націоналістів. Турнір також присвятили до Дня молоді, який святкують 29 червня. Фото Петра Задорожного / Фото Петра Задорожного / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter