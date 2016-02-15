У ГПУ назвали заяву Каська про розвал справи "діамантових прокурорів" каменем у город Сакварелідзе

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив помічник генпрокурора Владислав Куценко.

"Що стосується справи "діамантових прокурорів", то воно зараз вже знаходиться в суді. Тобто на рівні слідчих прокуратури, на рівні досудового слідства, зроблено уже все. Єдине, що сьогодні роблять прокурори - це підтримують державне обвинувачення в суді. Сьогодні він (Касько - УНІАН) зробив заяву, що начебто не встигли комусь повідомити про підозру. У мене тоді серйозні питання: а чому тоді справу до суду передавали, якщо не встигли все зробити на питанні досудового слідства? На це питання повинен відповісти сам Касько, адже за ним було закріплено генпрокурором питання слідства щодо цієї справи. І будь-якому іншому працівнику прокуратури було суворо заборонено будь-яким чином втручатися в цю справу або вивчати цю справу або щось інше. Давид Сакварелідзе здійснював процесуальне керівництво, а пан Касько займався наслідком. І його сьогоднішню заяву, що це справа розвалиться в суді - це камінь в город Давида Сакварелідзе, адже його люди займалися процесуальним керівництвом", - зазначив Куценко.

За словами помічника генпрокурора, в ГПУ якщо хтось звільняється або якимось чином переходить на іншу роботу, то, однозначно, ця людина буде замінена іншою людиною, не менш значущим фахівцем.

"Тому так буде і в даному випадку. Стільки шуму сьогодні підняли через звільнення фактично одного із заступників генпрокурора, ніколи такого шуму немає, коли звільняється заступник міністра або хтось інший. Повірте, у нас достатньо професіоналів в генпрокуратурі, щоб вести ті напрямки роботи, якими він займався", - заспокоїв Куценко.

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Нагадаємо, сьогодні Виталийц Касько заявив на прес-конференції про намір звільнитися з Генпрокуратури. Він продемонстрував журналістам рапорт, підписаний сьогоднішнім числом.

Як повідомляв УНІАН, Шокін ліквідував управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних особами, які займають особливо відповідальне становище та відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних проваджень стосовно посадових осіб, які займають особливо відповідальне становище.

Раніше цей департамент очолював заступник генпрокурора Касько.

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Як стало відомо, зате Шокін створив новий, удвічі більше департамент з розслідування і нагляду за кримінальним процесам у сфері державної служби та власності і призначив керувати ним свого заступника Юрія Столярчука, який "злив" справа Іванющенка.

До цього Столярчук працював першим заступником начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.