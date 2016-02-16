Сьогодні Рада заслухає звіт Кабміну і розгляне "безвізові" законопроекти (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ці законопроекти стосуються процедури арешту майна та інституту спецконфіскації, а також Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також розглядатиметься проект закону щодо роботи електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Серед іншого, сьогодні парламент розгляне законопроект щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчих списків у багатомандатних округах.

Крім того, депутати розглянуть ряд законопроектів з соціальної і культурної тематики.

До розгляду також передбачено законопроект про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних.

Планується, що сьогодні ВР розгляне ряд економічних законопроектів. Зокрема, щодо фінансової реструктуризації, Державного дорожнього фонду та заходів з економічної стабілізації державного акціонерного товариства “Чорноморнафтогаз”.