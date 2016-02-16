ГПУ почала спецрозслідування щодо колишнього голови Нацбанку Арбузова

"Слідчий суддя Печерського райсуду Києва 15 лютого задовольнив клопотання ГПУ й дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно Арбузова", йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Читайте такожПечерський суд дозволив ГПУ заочно розслідувати справу Арбузова

В ГПУ нагадали, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури розслідує справу за підозрою колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова по ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу ("розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах"). Цією статею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

У цьому кримінальному провадженні 20.05.2015 ГПУ звернулася до суду із клопотанням про започаткування процедури спеціального досудового розслідування.