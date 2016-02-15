Касько оцінив можливість збереження санкцій ЄС проти екс-чиновників Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

Зокрема, говорячи про санкції, Касько зауважив: "Все, що ми мали змогу зробити - я і міжнародний департамент Генеральної прокуратури для збереження санкцій, на сьогодні зроблено. Консультації з європейськими колегами проведені у Києві, позиції узгоджені".

"Якщо до 5 березня 2016 року слідство не допустить чергових провалів, таких як рішення, наприклад, у справі Іванющенка чи йому подібних, надія на збереження санкцій на наступний рік залишається. Якщо це станеться, це буде політичним рішенням Ради ЄС на підтримку українського народу з надією на подальші кардинальні зміни в правоохоронній системі. Але чи допоможе це Генеральній прокуратурі - яка за майже два роки не направила до суду жодного кримінального провадження щодо посадовців із санкційного списку ЄС, чи наблизить це країну до повернення заарештованих за кордоном активів? Боюсь - що ні. Розвалені і затягнуті кримінальні провадження щодо колишніх високопосадовців - це найбільше розчарування як українців, так і наших іноземних партнерів", - наголосив Касько.

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Як повідомлялося, раніше суд ЄС скасував санкції, які були накладені на екс-чиновників часів Януковича 6 березня 2014 року і діяли до березня 2015 року.

Водночас санкції стосовно 17 колишніх високопоставлених чиновників, дію яких було продовжено до березня 2016 року, залишаються чинними.

Так, за даними ГПУ, санкції діють проти Віктора Януковича, Віталія Захарченка, Віктора Пшонки, Олени Лукаш, Андрія Клюєва, Віктора Ратушняка, Олександра Януковича, Артема Пшонки, Сергія Клюєва, Миколи Азарова, Сергія Курченка, Дмитра Табачника, Раїси Богатирьової, Сергія Арбузова, Юрія Іванющенка, Олександра Клименка та Едуарда Ставицького.