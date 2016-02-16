Засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться завтра - прес-секретар Кучми

У Мінську завтра відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар представника України в контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Читайте такожМЗС Білорусі: Від врегулювання конфлікту на Донбасі залежить доля системи європейської безпеки "Завтра в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи", - сказала Оліфер. Як повідомляв УНІАН, минулого разу контактна група зустрічалася 27 січня. Читайте такожМедведєв запевняє, що терористи на Донбасі виконали значну частину Мінських зобов'язань

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