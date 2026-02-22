Теракт у Львові: з'явилися подробиці про стан поранених

З 25 поранених шестеро знаходяться у вкрай важкому стані.

В даний час кількість поранених при теракті у Львові становить 25 осіб, з них шестеро знаходяться у вкрай важкому стані, за їхнє життя борються лікарі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. "Лікарі роблять все можливе і неможливе для того, щоб врятувати їх життя", - підкреслив міністр.

За його даними серед поранених є цивільні, а також поліцейські та нацгвардійці.

Як додала лікарка невідкладних станів лікарні Святого Пантелеймона Ольга Підцерковна, троє важких поранених перебувають у відділенні інтенсивної терапії та підключені до апаратів ШВЛ. Ще трьох пацієнтів у важкому, але стабільному стані госпіталізували до профільних відділень, повідомляють Новини.Live.

"Інших 7 постраждалих після обстеження відпустили на амбулаторне лікування, оскільки їхньому життю нічого не загрожує", - сказала вона.

У свою чергу львівський мер Андрій Садовий повідомив, що Львів обрано для теракту не випадково, адже сюди на вихідні приїжджає багато туристів, в тому числі й військових.

Теракт у Львові: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 22 лютого у центрі Львова пролунали потужні вибухи.

Пізніше стало відомо, що внаслідок нічних вибухів загинула 23-річна поліцейська, кілька десятків людей дістали поранення.

У пресслужбі поліції Львівської області повідомили, що кваліфікували вибух як терористичний акт. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Крім того, у Нацполіції розкрили подробиці про свою співробітницю, яка загинула внаслідок теракту. Дівчину звали Вікторія Шпилька. Їй було 23 роки. Восени 2025 року вона вийшла заміж за свого колегу.

А нещодавно МВС повідомило, що затримало ймовірну виконавицю теракту. Нею виявилася громадянка України, яка приїхала у Львів з іншої області.

