Американці 'засвітили' секретний F-47: в Defence Express назвали цікавий нюанс

Відео з двигуном XA103 викликало питання щодо дизайну винищувача шостого покоління.

Американська компанія Pratt & Whitney, що входить до складу RTX, оприлюднила коротке відео про використання цифрових технологій у розробці адаптивного двигуна XA103 для перспективного винищувача шостого покоління F-47. Перший політ літака очікується у 2027 році, пише Defence Express.

У повідомленні компанії зазначено, що команда завершила детальний аналіз проєкту на початку 2025 року та готується до створення прототипу двигуна, який проходитиме випробування до кінця десятиліття.

Втім, увагу експертів привернув не сам двигун, а зображення безхвостого літака у відео. Хоча назва F-47 у публікації прямо не згадується, продемонстрований літак має спільні риси з офіційними ілюстраціями, раніше оприлюдненими Повітряні сили США.

Відео дня

Наразі існують лише два офіційні зображення F-47, ані Пентагон, ані компанія Boeing, яка веде розробку літака, повністю його не демонстрували, попри заяви про льотні випробування.

При детальному аналізі можна побачити відмінності між офіційними ілюстраціями та літаком із відео. Зокрема, офіційно показаний F-47 має характерний лопатоподібний ніс без датчика повітряного тиску, що важливо для роботи радіолокаційної станції. У відео ці елементи відрізняються.

Експерти припускають, що у ролику міг бути зображений не серійний винищувач, а демонстратор технологій із низкою рішень, характерних для F-47. Такі прототипи можуть використовуватись для відпрацювання безхвостої схеми та інших інноваційних елементів конструкції.

Окрему увагу привертає сам двигун XA103. Його розробка триває вже сім років із бюджетом близько 7 млрд доларів. Паралельно над альтернативним адаптивним двигуном працює компанія General Electric.

Головна особливість адаптивного двигуна – наявність трьох потоків повітря з можливістю їх регулювання. Третій контур можна спрямовувати повз камеру згоряння для кращого охолодження, економії палива та забезпечення більшої енергії для бортових систем, або ж використовувати для збільшення тяги.

F-47 - головні новини про новий винищувач США

Як повідомляв УНІАН, американська Pratt & Whitney поширила відео з можливою візуалізацією перспективного винищувача Boeing F-47, для якого вона розробляє двигун ХА103.

Сам двигун розробляють за програмою, яка називається Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP). Його конкурентом виступає General Electric XA102.

Вас також можуть зацікавити новини: