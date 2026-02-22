Коли закінчиться війна: командир полку 'Ахіллес' назвав рік

В цьому році не варто очікувати якогось полегшення на фронті.

Під кінець 2026 року через низку проблем Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні.

Таку думку в інтервʼю УНІАН висловив Юрій Федоренко, Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

"Не буде за що купувати людей, які воюють проти України. Не буде можливості виготовляти у необхідній кількості озброєння і мати можливість нарощувати бойові спроможності шляхом виготовлення озброєння, модернізації необхідних номенклатур озброєння та інших засобів", – сказав Федоренко.

Він додав, що коли РФ втратить фінансову можливість вести війну проти України, Москві доведеться сідати за стіл переговорів. І, за словами військового, в такому разі Кремль не буде висувати на переговорах неприйнятні для України вимоги.

Водночас, за його словами, у 2026 році відбудуться найбільш інтенсивні бої на фронті. Оскільки РФ хоче використати цей час, аби захопити якомога більше української території.

"2027 рік стане роком, коли Росія не буде мати спроможності нарощувати потенціал для окупації України, для знищення української держави. І перша половина року - це буде гальмівний шлях інтенсивності ведення бойових дій. І до середини року, цілком ймовірно, що може бути підписана мирна угода", – додав Федоренко.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що вже у найближчі тижні можуть бути "хороші новини" щодо завершення війни в Україні. Він також анонсував можливу зустріч Путіна із Зеленським у найближчі три тижні.

Тим часом The Telegraph пише, що Путін домігся більшого успіху не на фронті, а у війні за зовнішнє сприйняття. Й причиною цьому, на думку видання, є те, що він знає, чого хоче. У той час як у НАТО цілі розпливчасті, суперечливі і, до того ж, коротка тривалість уваги.

