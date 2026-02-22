Віткофф про зустрічі з Путіним: Він завжди був відвертим

Віткофф заявив що зустрічався з Путіним вісім разів і вважає ці переговори необхідними для завершення війни.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що правитель Росії Володимир Путін під час особистих зустрічей був із ним "відвертим" щодо війни проти України.

Як заявив Віткофф в інтервʼю Fox News, його неодноразово критикували за контакти з російським лідером.

"Він завжди був зі мною відвертим. І коли я це кажу, на мене нападають. Але це правдиве твердження. Він сказав мені, які його червоні лінії. Знаєте, на мене нападали за те, що я вісім разів зустрічався з ним", – заявив Віткофф.

Втім, спецпредставник Трампа наголосив, що такі зустрічі були необхідними для досягнення потенційної домовленості щодо припинення війни в Україні.

"Як можна укласти угоду з кимось із протилежної сторони, якщо не знаєш, яка ця людина? Мені потрібно було зрозуміти, якими були його мотиви, цілі тощо. І я насправді вважаю, що багато з тих зустрічей зараз стають дуже важливими. Ми розуміємо, на якій вони позиції. І я не думаю, що українці не погоджуються з нашою оцінкою. Тож я вважаю, що ті зустрічі були важливими, і сподіваюся, що ми завершимо всю цю справу", – сказав він.

Що ще сказав Віткофф - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Віткофф допустив появу "хороших новин" найближчими тижнями щодо завершення війни та не виключив можливості саміту між президентом України Володимир Зеленський і Путіним у найближчому майбутньому.

Крім того, Віткофф переконаний, що ні Україна, ні Росія не хочуть воювати один з одним. Втім, укладання мирної угоди поки що затягується.

