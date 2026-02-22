'Не хочуть воювати': Віткофф назвав причину гальмування мирної угоди України та РФ

Віткофф вважає що керівництву Росії та України важко домовитися про завершення війни.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф переконаний, що ні Україна, ні Росія не хочуть воювати один з одним. Втім, укладання мирної угоди поки що затягується

"Здається, вони не дуже хочуть воювати один з одним, і я не думаю, що вони цього хочуть ", – зазначив Віткофф в інтервʼю Fox News.

Він також додав, що на рівні керівництва обох країн "важко завершити укладання угоди". Це ускладнює перспективи швидкого припинення бойових дій.

"Я думаю, що на рівні керівництва їм важко завершити укладання угоди", - додав Віткофф.

Як розповів Віткофф у цьому ж інтервʼю, він розраховує на гарні новини щодо України та РФ вже в найближчі тижні.

Він заявив, що пропозиції, які він та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер винесли на обговорення, приведуть до зустрічі українськго президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

