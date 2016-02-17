У Раді готують постанову про скасування голосування щодо недовіри уряду Яценюка

Про це парламентарій повідомив сьогодні на брифінгу у ВР, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Відповідну заяву про те, щоб врахувати його голос «за» відставку уряду я написав на ім’я спікера парламенту», – заявив депутат від «Батьківщини».

На думку Луценка, його заява та заяви ще низки депутатів про те, що їх кнопки не спрацювали, є вагомою підставою для голови Верховної Ради поставити на переголосування постанову про відставку уряду.

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Народний депутат також зазначив, що «вчора система «Рада» подавала ознаки того, що з нею щось не так: вона періодично зависала».

Луценко також повідомив, що сьогодні-завтра пройде тестування на поліграфі, «щоб ні в кого не було сумнівів, що він говорить правду».

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого парламент визнав роботу уряду незадовільною, але недовіру Кабміну не підтримав. Зокрема, "за" висловлення недовіри Кабінету міністрів проголосували лише 194 депутати при необхідних 226.