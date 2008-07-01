Опозиція випробує Тимошенко на "вірність Путіну"

Голосування за новим проектом Конституції від ПР стане іспитом для Тимошенко щодо виконання зобов`язань перед Путіним, заявив народний депутат України (Партія регіонів) Юрій Бойко.

«Враховуючи багатовекторність нашого прем`єр-міністра і той чинник, що вона говорить те, що від неї хочуть почути, можна припустити, що і в ході зустрічі з прем`єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним були зроблені якісь обіцянки й узяті зобов`язання, але, як ми бачимо, у нашого прем`єра проблеми з виконанням зобов`язань, тому ми (опозиція) найближчим часом перевіримо її відповідальність в частині узятих зобов`язань перед РФ» - вважає Юрій Бойко.

Коментуючи підсумки переговорів прем`єр-міністрів України і Росії ,народний депутат повідомив: «На цьому тижні Партія регіонів внесе до Верховної Ради новою проект змін до Конституції, в якому передбачається закріплення за російською мовою статусу другої державної і визначення України як позаблокової держави, ось ми і перевіримо, як голосуватиме фракція БЮТ, як будуть виконані зобов`язання Тимошенко перед Російською Федерацією».