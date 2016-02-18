Комітет Ради пропонує внести до "безвізового" закону правки, що суперечать вимогам ЄС

Про це повідомила член правління Центру протидії корупції Дарина Каленюк, пише Європейська правда.

За її словами, правки були внесені депутатами Миколою Паламарчуком та Сергієм Власенком.

"В законопроект про арешт активів та спецконфіскацію (4054) були внесені правки, які суттєво змінюють суть, вихолощуючи норму про конфіскацію злочинних активів у третіх осіб та значно обмежуючи коло злочинів, стосовно яких може застосовуватися спецконфіскація", - відзначила Каленюк.

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Водночас, в прийнятому в четвер законі "Про прокуратуру" (№4055), за словами експерта, залишили право генпрокурора відхиляти один раз кандидата поданого конкурсної комісії на адміністративні посади.

"Таке рішення було аргументоване законами про люстрацію, засади запобігання і протидії корупції, а також законом про державну таємницю", - розповіла Каленюк.

"Депутати також відхилили пропозицію про зняття вимоги 5 років прокурорського стажу на посади спецпрокурора", - додала вона. Цю вимогу раніше висували ЄС та МВФ.