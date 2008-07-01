Третьяков: долю Бута й Рибакова вирішить тільки суд

Винести оцінку вчинку депутатів Юрія Бута і Ігоря Рибакова, які подали в секретаріат парламенту заяви про припинення членства в коаліції, може тільки суд. Про це заявив народний депутат від блоку НУНС Олександр Третьяков.

У заяві, яку має в своєму розпорядженні “Главреда”, зокрема, йдеться: «Безумовно, одним з найбільш важливих сьогодні питань для України є існування коаліції в парламенті. Тому чим скоріше оголосять юридичне рішення цього питання, тим швидше Верховна Рада зможе взятися до повноцінної роботи і ухвалення законів, потрібних країні».

Третьяков також підкреслив, що «єдиним виходом з ситуації, що склалася, є швидкий розгляд справи в суді». «Тільки суд може сказати, чи спричинять заяви Бута й Рибакова розформовування коаліції. І НУНС, і, я сподіваюся, наші партнери з БЮТ зацікавлені в правовому вирішенні цього питання», - сказав Третьяков.

Депутат також закликає «політиків і державних службовців найвищого рангу, зокрема, співробітників Секретаріату Президента, утриматися від юридичних оцінок даної ситуації». «Я нагадую колегам, що ми живемо в правовій державі, де будь-які спори вирішуються в судах, а не на прес-конференціях і не в заявах», - відзначив Третьяков.