В Раді зареєстрували законопроект про передачу землі у власність мешканцям багатоквартирних будинків

«Справа в тому, що діючий закон відсилає власників будинків за безоплатною передачею землі до порядку, який затверджується КМУ, хоча за ст.92 Конституції це право визначається виключно законами! Крім того, для набуття спільного земельного права, потрібна згода-заява всіх 100% власників. Якщо кількість мешканців невелика – це простіше, але у багатоквартирних будинках надто складно зібрати особисті заяви і звернення від усіх, без виключення, власників помешкань», – пояснив парламентар.

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Для забезпечення всіх прав щодо земельних ділянок, які перебувають у спільній власності, законопроектом №3576 вносяться комплексні зміни до Земельного кодексу, Цивільного кодексу, закони «Про державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку».

Пропонується, що уповноважена особа від співвласників будинку звертається до органів влади чи місцевого самоврядування за наданням статусу земельної ділянки, яка перебуває у спільній сумісній власності і наявність такого статусу не вимагає окремої державної реєстрації.

Законопроектом уточнюється саме поняття земельних ділянок багатоквартирних будинків та вводиться нова стаття (89-1) до Земельного кодексу України, за якою буде заборонено поділ спільної власності мешканців, накладення стягнення кредиторами, та врегульовується порядок користування спільними земельними ділянками.