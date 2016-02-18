Нацрада з телебачення ініціює санкції щодо 38 російських федеральних та окупаційних каналів

Відповідне рішення з метою забезпечення інформаційної безпеки та захисту територіальної цілісності України було ухвалено на сьогоднішньому засіданні, повідомляють у Нацраді.

До списку, за словами члена Нацради Сергія Костинського, увійшли федеральні російські канали, а також телеканали, зареєстровані Роскомнадзором на території Автономної Республіки Крим та Севастополя, і ті, які працюють в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

«Ми вважаємо, що є принциповим, аби було ухвалене рішення про федеральні канали - канали, які афілійовані з російською державою, серед акціонерів яких є російська держава, які платять податки до російського бюджету, виступають носіями російської пропаганди, щоб їм було заборонено в будь-якій формі працювати і бути ретрансльованими на території України. Це стосується і роботи журналістів, і можливості податися до переліку адаптованих каналів, і трансляції інтернет-провайдерами», - сказав він.

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За словами Констинського, часто трапляються випадки, коли інтернет-провайдери, які не є ліцензіатами Національної ради, ретранслюють такі телеканали за допомогою технології ОТТ. «Тобто це розширює можливості щодо захисту інформаційного простору України», - додав Костинський.

Перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк наголосила: «Наша ініціатива лежить у площині захисту національної безпеки, оскільки ці канали ведуть не журналістську роботу, а інформаційну війну і пропагандистську роботу».

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Вона зазначила, що на конференції ОБСЄ, присвяченій питанню пропаганди, що відбулася у Відні 12 лютого, йшлося якраз про те, що кожна країна має повне право на подібні обмеження, якщо йдеться про національну безпеку країни.

Голова Нацради Юрій Артеменко висловив сподівання, що на найближчому засіданні РНБО розгляне звернення регуляторного органу та ухвалить виважене рішення.