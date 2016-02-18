Рада відмовилась скасувати закон про партійне рабство

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував лише 81 народний депутат із 229, зареєстрованих у сесійній залі.

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Зокрема, рішення не підтримав жоден депутат з фракцій "Опозиційний блок", Радикальної партії та групи "Відродження".

Крім того, ВР не підтримала аналогічний проект постанови іншого автора (№3700П). За цей проект постанови проголосували лише 78 народних депутатів із 221, зареєстрованого у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону “Про вибори народних депутатів України” (щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку у багатомандатному окрузі (№3700)).

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Законом встановлюється, що партія, яка висувала кандидата у депутати, включеного до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може ухвалити рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів, згідно із частиною 10 статті 98 цього закону, вважається необраним зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до прийняття рішення ЦВК про визнання його обраним.

Таке рішення ухвалюється відповідно до статуту партії, з'їздом, зборами, конференцією партії. Витяг з протоколу цих заходів, підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником і скріплене печаткою партії, не пізніше як на 5-й день з дня прийняття рішення передаються до ЦВК. На підставі цих документів ЦВК не пізніше ніж на 5-й день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії.

Дія цього закону поширюється на виборчі списки кандидатів у народні депутати України від політичних партій, які були суб’єктами виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року.