У Ющенка і Тимошенко критикують Конституцію від регіоналів
Пошук компромісу забере ще багато часу?
|Марина СТАВНІЙЧУК
Задекларований Партією регіонів позаблоковий статус України означає відмову від інтеграції України в НАТО, що унеможливлює гарантії національної безпеки, заявив депутат від Блоку Тимошенко Олег Ляшко. А надання російській мові статусу другої державної, як сказав депутат, «нівелює статус української мови». Своєю чергою, заступник голови президентського секретаріату Марина Ставнійчук зазначила, що ці положення не сприятимуть згуртуванню держави, а «принесуть розбалансованість як серед політикуму, так і в цілому в суспільстві». Ставнійчук скритикувала й проект конституційних змін БЮТ за акцент на імперативному мандаті та неможливості оскарження дій партій і блоків щодо подальшої долі депутатів. Однак Ляшко вважає застосування імперативного мандату вимушеною відповіддю на загрози політичній стабільності. Депутат переконаний, що наразі жодна сторона не спроможна дістати підтримку власного проекту Конституції, а пошук компромісу забере ще багато часу.