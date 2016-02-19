Нардепи не розглянули сьогодні жодного законопроекту й розійшлися до 15 березня

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Андрій Парубій повідомив, що наступного тижня народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях та фракціях.

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З 29 по 4 березня народні депутати працюватимуть з виборцями, а з 9 по 12 березня вони працюватимуть знову в комітетах, комісіях та фракціях.

На сьогоднішньому засіданні парламенту не було розглянуто жодного законопроекту і не ухвалено жодного рішення, оскільки в сесійній залі була невелика кількість народних депутатів, хоча вранці на табло висвітилося, що зареєстровано 311 народних депутатів.