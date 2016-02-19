Нардепи не розглянули сьогодні жодного законопроекту й розійшлися до 15 березня
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито, наступне відбудеться 15 березня.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Андрій Парубій повідомив, що наступного тижня народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях та фракціях.
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З 29 по 4 березня народні депутати працюватимуть з виборцями, а з 9 по 12 березня вони працюватимуть знову в комітетах, комісіях та фракціях.
На сьогоднішньому засіданні парламенту не було розглянуто жодного законопроекту і не ухвалено жодного рішення, оскільки в сесійній залі була невелика кількість народних депутатів, хоча вранці на табло висвітилося, що зареєстровано 311 народних депутатів.