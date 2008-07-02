Регіонали відмовляються «перешіптуватися по кутах» з Яценюком

Фракція Партії регіонів вимагає відкритих для преси переговорів щодо відновлення роботи Верховної Ради України за участю всіх фракцій парламенту.

Про це сказала народний депутат України Ганна ГЕРМАН (фракція ПР) в інтерв`ю УНІАН.

«Партія регіонів готова до консультацій, до переговорів, але це повинні бути спільні переговори, спільні консультації, прозорі, відкриті для преси, а не якісь там перешіптування по кутах», – заявила Г.ГЕРМАН, відповідаючи на запитання, чому представники фракції були відсутні на зустрічі голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА з представниками фракцій опозиції.

Вона закликала голову ВР «відійти від непрозорих кулуарних переговорів». «Лише прозорий процес переговорів має шанс породити справді потрібний компроміс, за якого будуть враховані інтереси всіх політичних сил, що входять до парламенту», – сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також зазначила, що формат зустрічей голови ВР – окремо з коаліцією і окремо з представниками опозиції – є незрозумілим. «Коаліції сьогодні немає, і це перше, з чого спікер повинен би починати консультації», – вважає депутат.

Г.ГЕРМАН також підкреслила, що А.ЯЦЕНЮК мав би «засвоїти урок з таємним підписанням листа до НАТО». «Від таких методів треба відходити, якщо ми живемо в демократичній країні», – наголосила вона.