Штайнмаєр і Еро відвідають Україну для вивчення внутрішньої ситуації в державі - МЗС Німеччини
Міністри закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр та Французької Республіки Жан-Марк Еро відвідають Україну для вивчення внутрішньої ситуації в державі.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"Міністри хочуть скласти своє власне враження про скрутну політичну ситуацію в Україні", - повідомила речниця німецького МЗС.
За її словами, німецький і французький дипломати проведуть зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, а також з головами фракцій Верховної Ради.
Речниця МЗС ФРН відмовилася коментувати, чи є у Берліна позиція щодо імовірності дострокових виборів в Україні з огляду на розпад коаліції. "Це внутрішня справа України", - зазначили у німецькому зовнішньополітичному відомстві.
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Ще одним центральним питанням на порядку денному зустрічей буде стан справ з проведенням реформ в Україні, повідомили у Берліні. "Реформи не мають зупинитися через політичну ситуацію. Ми продовжуватимемо підтримувати Київ на шляху реформ", - наголосили у міністерстві закордонних справ Німеччини.
Як повідомляв УНІАН, в Україні 22–23 лютого зі спільним візитом перебуватимуть голови МЗС Німеччини та Франції та проведуть зустріч з президентом України Петром Порошенко.