Штайнмаєр і Еро відвідають Україну для вивчення внутрішньої ситуації в державі - МЗС Німеччини

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Міністри хочуть скласти своє власне враження про скрутну політичну ситуацію в Україні", - повідомила речниця німецького МЗС.

За її словами, німецький і французький дипломати проведуть зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, а також з головами фракцій Верховної Ради.

Речниця МЗС ФРН відмовилася коментувати, чи є у Берліна позиція щодо імовірності дострокових виборів в Україні з огляду на розпад коаліції. "Це внутрішня справа України", - зазначили у німецькому зовнішньополітичному відомстві.

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Ще одним центральним питанням на порядку денному зустрічей буде стан справ з проведенням реформ в Україні, повідомили у Берліні. "Реформи не мають зупинитися через політичну ситуацію. Ми продовжуватимемо підтримувати Київ на шляху реформ", - наголосили у міністерстві закордонних справ Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 22–23 лютого зі спільним візитом перебуватимуть голови МЗС Німеччини та Франції та проведуть зустріч з президентом України Петром Порошенко.