В Україну після розвалу коаліції почали збиратися глави МЗС Німеччини та Франції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі адміністрації президента. "Президент України Петро Порошенко проведе зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром та Франції Жан-Марком Еро, які будуть перебувати в Україні 22-23 лютого зі спільним візитом", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, в ході візиту обидва дипломати проведуть зустрічі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

Франк-Вальтер Штайнмайер вже не раз закликавукраїнську владу об'єднатися для продовження запровадження необхідних реформ.