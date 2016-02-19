В Україну після розвалу коаліції почали збиратися глави МЗС Німеччини та Франції
14:05, 19 лютого 2016Політика
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На фоні політичної кризи, яка набула розмаху в Україні, 22 лютого в Київ зі спільним дводенним візитом прибудуть міністри закордонних справ Німеччини і Франції.
Reuters
Про це УНІАН повідомили у прес-службі адміністрації президента. "Президент України Петро Порошенко проведе зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром та Франції Жан-Марком Еро, які будуть перебувати в Україні 22-23 лютого зі спільним візитом", - йдеться в повідомленні.
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Крім цього, в ході візиту обидва дипломати проведуть зустрічі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко.
Франк-Вальтер Штайнмайер вже не раз закликавукраїнську владу об'єднатися для продовження запровадження необхідних реформ.
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