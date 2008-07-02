Тарасюк: сподівання Росії на «свого» Президента України марні

Голова Народного руху України і комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис ТАРАСЮК вважає, що спекуляції деяких російських політиків навколо Чорноморського флоту РФ, Великого договору, Севастополя не мають жодних правових підстав.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою НРУ коментарі Б.ТАРАСЮКА щодо закликів деяких російських політиків до розірвання Договору про дружбу та співробітництво між Росією та Україною.

«Діяльність деяких російських політиків, які закликають до розірвання Великого договору між Україною та РФ від 1997 року, є безвідповідальною. Цей договір у рівній мірі потрібен обом сторонам. В тексті договору містяться положення, які стали частинами законодавства і України, і Російської Федерації. Відмова від цих положень розв’язує руки не лише Росії, а й Україні. Серйозні політики в Україні і в РФ не допустять руйнації цього договору. Розпалювання російською елітою ворожого ставлення до України – шлях в нікуди», - наголосив Б.ТАРАСЮК.

На думку політика, «обидві сторони не скористаються своїм правом про вихід з Договору. Він буде автоматично продовжений й надалі служитиме основою наших взаємин». «У російсько-українських взаєминах немає нічого, щоб вимагало осучаснення або кардинальної зміни. Договір 1997 року повністю відповідає розвитку двохсторонніх взаємин між Україною та РФ», - підкреслив Б.ТАРАСЮК.

«Я був першим головою української делегації на переговорах з Росією щодо Чорноморського флоту, - зазначив він. - Коли мова йшла про терміни перебування ЧФ на території України, то ці терміни визначалися часом, необхідним РФ для побудови бази на своїй території. Один з російських адміралів сказав, що для цього за умов належного фінансування - а нині гроші в РФ є - потрібно від трьох до п’яти років. Отже, російська сторона замість визначення якихось нових термінів повинна займатися проектуванням і будівництвом своєї бази для того, щоб поступово до 2017 року її флот туди перебазовувався».

Голова НРУ переконаний, що «спекуляції навколо Чорноморського флоту, Великого договору, Севастополя не мають під собою жодної правової підстави». «Треба, щоб гору взяли політики відповідальні, а не безвідповідальні, які шукають в Росії дешевої популярності за рахунок більш дошкульних висловлювань по відношенню до України. До речі, такого ви не побачите в Україні», - констатував Б.ТАРАСЮК.

Політик також висловив упевненість, що «Україна ніколи не відмовиться від своєї території, і відстоюватиме її за будь-якого Президента, Верховної Ради і Кабінету міністрів».

«Історія нашої держави демонструє – «п’ята колона», незважаючи на її активні дії, не має вагомого впливу на прийняття стратегічних рішень. Сподівання Росії на «свого» на посаді Президента України марні. Такого не буде. А відтак треба не займатися нагнітанням напруги, а серйозно і прагматично підходити до вирішення цих питань», - додав Б.ТАРАСЮК.