Ющенко стурбований тим, що Тимошенко і Стельмах не знайшли спільну мову

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований тим, що уряд і Національний банк України не змогли знайти спільної точки зору щодо розвитку економіки держави до кінця 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи нараду з питань макроекономічної стабільності.

Як повідомила на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, В.ЮЩЕНКО нагадав, що на нараді 17 червня були досягнуті домовленості про пошук спільної позиції з цього питання.

«Президент України підкреслив, що в Україні не може бути двох різних офіційних макроекономічних сценаріїв, на базі одного з яких приймаються зміни до бюджету, а на базі іншого – зміни у макроекономічній та валютній політиці держави», - сказала І.ВАННИКОВА.

За її словами, Президент нагадав, що для виходу з ситуації, що склалася в країні, на попередній нараді він запропонував уряду ряд кроків, першим з яких було узгодження між урядом і Національним банком одного чи декількох сценаріїв розвитку макроекономічної ситуації на поточний рік.

Ще одним кроком, запропонованим Президентом, мав стати офіційний прогноз валютно-курсової політики на 2008 рік. «Це ті сигнали впевненості, переконливості, які повинен отримати ринок. Політика бюджетна, економічна, валютна гармонізовані і нас має чекати стабільність», - процитувала І.ВАННИКОВА слова глави держави.

Вона також повідомила, що в нараді щодо відновлення макроекономічної стабільності беруть участь прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ, голова Ради Національного банку Петро ПОРОШЕНКО, перший заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у КМУ Олександр ШЛАПАК, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, директор Інституту економіки та прогнозування Валерій ГЕЙЦ, директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН.