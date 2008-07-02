Скандал з Кернесом вигідний Добкіну, щоб виглядати Дон-Кіхотом?

Вчорашній скандал з врученням повістки на допит секретареві Харківської міськради Геннадієві КЕРНЕСУ вигідний насамперед мерові Харкова Михайлові ДОБКІНУ.

Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому УНІАН.

За словами політолога, М.ДОБКІНУ зараз вигідно не втручатися в конфлікт і здати Г.КЕРНЕСА правоохоронним органам, «що він успішно й робить».

«М.ДОБКІН, очевидно, розуміє, що зараз – найбільш відповідний момент для того, щоб перенести всю масу негативу харківської міської влади з себе на когось іншого. І в цій ситуації дії міліції виявилися як ніколи до речі», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Після публічного засудження дій Г.КЕРНЕСА, М.ДОБКІН найімовірніше спробує з`явитися перед харків`янами та керівниками Партії регіонів таким собі «наївно чесним Дон Кіхотом», який нічого не відає про підступи свого зброєносця Санчо Панси», – припустив політолог.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня група працівників харківської міліції впродовж кількох годин перебувала в приміщенні Харківської міськради біля кабінету Г.КЕРНЕРА, щоб вручити йому повістку до слідчого. Сам Г.КЕРНЕС, який сьогодні виконує обов`язки міського голови Харкова, а також керівник юридичного департаменту міськради заявили про незаконність дій міліції.

Водночас у заяві Міністерства внутрішніх справ України, розміщеній на офіційному веб-сайті відомства, сказано, що міліція може застосувати примусове приведення щодо Г.КЕРНЕСА в разі його ухиляння від явки до слідчого для надання свідчень у кримінальній справі про наркоторгівлю в Харківській області.