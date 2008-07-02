Після зустрічі в Ющенка міністр Тимошенко міг говорити лише про погоду
17:22, 02 липня 2008Політика
1695 0
Та ще про дівчат трохи...
|Богдан ДАНИЛИШИН
Про це він сказав журналістам, виходячи із секретаріату президента.
"Сьогодні гарна погода... Завершилося гарними результатами", - сказав Данилишин.
При цьому на уточнююче питання журналістів, які ж усе-таки досягнуті домовленості, міністр відзначив: "Я ж вам говорю: сьогодні гарна погода, гарний день, гарні дівчата, і усе буде добре".
Станом на 14 годин, Кабмін і Нацбанк не могли погодити макропоказники бюджету.
Раніше глава уряду Юлія Тимошенко заявляла, що після завершення консультацій Кабінет Міністрів планує затвердити зміни і доповнення в Держбюджет на 2008 рік в остаточному вигляді для того, щоб передати їх на розгляд у Верховну Раду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter