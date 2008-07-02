Після зустрічі в Ющенка міністр Тимошенко міг говорити лише про погоду

Міністр економіки Богдан Данилишин вважає, що переговори в секретаріаті президента щодо внесення змін у держбюджет на 2008 рік завершилися гарними результатами.

Про це він сказав журналістам, виходячи із секретаріату президента.

"Сьогодні гарна погода... Завершилося гарними результатами", - сказав Данилишин.

При цьому на уточнююче питання журналістів, які ж усе-таки досягнуті домовленості, міністр відзначив: "Я ж вам говорю: сьогодні гарна погода, гарний день, гарні дівчата, і усе буде добре".

Станом на 14 годин, Кабмін і Нацбанк не могли погодити макропоказники бюджету.

Раніше глава уряду Юлія Тимошенко заявляла, що після завершення консультацій Кабінет Міністрів планує затвердити зміни і доповнення в Держбюджет на 2008 рік в остаточному вигляді для того, щоб передати їх на розгляд у Верховну Раду.

Українська правда