У ЄЦ Тимошенко лякають положенням "поза грою"

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), член партії Єдиний Центр Василь ПЕТЬОВКА закликає уряд терміново зайнятися підготовкою до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Єдиного Центру, яке має УНІАН.

«Прем’єр-міністру ТИМОШЕНКО слід зрозуміти, що вже за два місяці Україна має всі шанси опинитися, кажучи футбольною мовою, у положенні «поза грою», – зауважив депутат.

На думку В.ПЕТЬОВКИ, Кабінет міністрів на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО не поспішає розв’язувати проблеми футбольного чемпіонату, бо не має шансів залишитися при владі до 2012 року, а отже – не зможе скористатися «лаврами головного будівельника Чемпіонату».

В.ПЕТЬОВКА переконаний, що голова уряду намагається перекласти вирішення найскладніших питань на плечі Президента України. «Схоже, так буде і цього разу. Зважаючи на безпомічність уряду (реальну або вдавану) в питанні підготовки до європейського чемпіонату, Президент був змушений втрутитися. На ініційованій ним зустрічі з президентом УЄФА, що має відбутися завтра, він намагатиметься врятувати право України на проведення Євро-2012», – зазначив депутат.