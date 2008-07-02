Стретович: довкола Жванії нагнітають напруження

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), член депутатської групи «Народна самооборона» Володимир СТРЕТОВИЧ вважає, що нагнітання напруженості довкола народного депутата, представника групи «Народна самооборона» Давида ЖВАНІЇ здійснюється за спеціальним планом ззовні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна Самооборона», так В.СТРЕТОВИЧ прокоментував заяву голови фракції НУ-НС В’ячеслава Кириленка щодо звернення до уряду з проханням відкликати подання з парламенту на призначення Д.ЖВАНІЇ головою Антимонопольного комітету та І.КУРУСА головою Державного комітету телебачення і радіомовлення. Подача звернення мотивується тим, що фракція НУ-НС «не ухвалювала рішень щодо кандидатур на ці посади».

«Я не виключаю, що таке може бути, враховуючи нагнітання напруження навколо постаті Давида Важаєвича ЖВАНІЇ Думаю, що це добре розроблений і підготовлений план, який здійснюється ззовні», – сказав В.СТРЕТОВИЧ.

Народний депутат також зазначив, що він здивований рішенням керівництва фракції НУ-НС. «У даній ситуації не варто брати до уваги аргумент, що фракція нібито не ухвалювала рішення щодо цих кандидатур, адже вони були узгоджені безпосередньо із урядом, і коли це питання стояло, ні в кого ніяких застережень не виникло», – наголосив В.СТРЕТОВИЧ.

Також він висловив переконання, що ця ситуація проясниться найближчим часом. «Я думаю, що ситуація стане предметом розмови на фракції, і фракція визначиться з цього приводу», – резюмував політик.