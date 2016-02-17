"Кремль ретельно приховував": Помічник Путіна відвідав окупований Донецьк

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

«16 лютого у місті Донецьк перебував помічник президента РФ Путіна Владислав Сурков. Російською стороною дуже ретельно приховувалася підготовка до цього візиту», - сказав він.

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Ткачук повідомив, що у Донецьку Сурков слухав звіти самопроголошених керівників місцевих адміністрацій так званої «ДНР».

«Він, зокрема, ознайомився з поточними особливостями розвитку суспільно-політичної, воєнно-політичної, соціально-економічної та гуманітарної ситуації у регіоні», - сказав Ткачук.

Також, за його словами, одним з питань, яке обговорювалось під час зустрічей, «була так звана підготовка до так званих виборів на території «ДНР»».

«За підсумками нарад, які відбулись у Донецьку, Сурков прийняв низку рішень, які будуть стосуватись кадрових перестановок, а також певних політичних питань на території так званої «ДНР». Зокрема, за нашими даними, під ризиком звільнення перебуває так званий міністр закордонних справ «ДНР» Кофман, а також керівник адміністрації самопроголошеного голови «ДНР» Лещенко і виконуючий обов’язки голови адміністрації міста Дебальцеве», - розповів Ткачук.

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Він також наголосив, що це не єдиний факт перебування Суркова на території України. «19-20 січня Сурков перебував у Луганській області з дуже схожою місією. Проводив також заслуховування… Такі виїзди особи, яка наближена безпосередньо до президента РФ, ще раз доводять те, наскільки щільно російська сторона та Кремль контролює те, що відбувається на окупованій території Донбасу. Це ще раз доводить, що фактично все керівництво маріонеткових «республік» перебуває під дуже пильним контролем з боку російських політичних кіл», - наголосив керівник апарату голови СБУ.

Відповідаючи на запитання, як реагуватиме СБУ з цього приводу, зокрема, чи підключатиме дипломатичні канали, Ткачук сказав: “Я, на жаль, не можу коментувати джерело отримання цієї інформації, але факт того, що ми виходимо з нею до громадськості, говорить про те, що ми фактично впевнені в достовірності цих даних. Звичайно, ми будемо звертатися, опрацьовувати це питання разом з Міністерством закордонних справ України, звичайно, ми будемо реагувати відповідним чином”.

Нагадаємо, ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що Сурков допомагав бойовикам з самого початку війни на Донбасі.