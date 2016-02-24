Порошенко вкотре заявив про ризик відновлення повномасштабних бойових дій на Донбасі
Перспектива відновлення повномасштабних бойових дій на сході "чітко проглядається на наших радарах".
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час випуску слухачів Національного університету оборони ім. Івана Черняховського.
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"Навіть за оптимістичного сценарію на Донбасі, навіть за тривалого перемир'я, яке перейшло в політичне врегулювання і в сталий мир, військова загроза зі сходу залишиться актуальною і в довгостроковій, і в короткостроковій перспективі", - зазначив глава держави.
"Перспектива відновлення повномасштабний бойових дій на сході через систематичне порушення агресором, Російською Федерацією, своїх зобов'язань, взятих у Мінську, чітко проглядається на наших радарах", - наголосив Порошенко.
Раніше президент заявляв, що ризик відкритого військового конфлікту з РФ зараз вищий, ніж минулого року. За його словами, Кремль багато інвестує в підготовку до війни. "Загроза відкритої війни зараз вища, ніж минулого року. Росія не виконала жодного пункту Мінських домовленостей. Навпаки: ми бачимо 8000 російських військових і російських командирів на Донбасі. Безпосередньо на кордоні розташовуються нові військові частини РФ, постійно проходять навчання", - сказав Порошенко.