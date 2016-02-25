Екс-посол США Пайфер: РФ хоче перетворити Донбас на територію замороженого конфлікту

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку посол висловив в четвер в Брюсселі під час обговорення питання європейської безпеки після незаконної анексії Росією Криму.

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"Якщо ви подивитесь на дії Росії проти України, то я б відділив Крим від Донбасу: росіяни хотіли Крим і нелегально його анексували. Але росіяни не переслідують такої мети стосовно Донбасу. Навпаки, виглядає так, що росіяни хочуть використати Донбас як механізм тиску на Київ, щоб дестабілізувати керівництво і зробити більш складним для нього йти зі справжніми реформами, з виконанням Угоди про асоціацію. Я думаю, що Донбас буде у списку "заморожених" чи не "дуже заморожених конфліктів", - сказав Стівен Пайфер.

На переконання американського дипломата, "існує важливий внутрішній компонент стосовно того, що росіяни роблять в Україні, Сирії". У цьому зв'язку він пояснив, що коли Володимир Путін "повернувся до президентства у 2012, економічна ситуація була більш складною", ніж за його першого терміну, заявилися "російський націоналізм, антиамериканські посили, ідея, що Росія - велика сила". "Це свого роду рухаюча сила поведінки Росії в Україні та Сирії. Ми також повинні розглянути той факт, що, з точки зору пана Путіна, міжнародна безпека за останні 20 років розвивалася негативно для російських інтересів. Перш за все, вона заперечує російські сфери інтересів, які росіяни розглядають як своє право", - наголосив Стівен Пайфер.