Українські військові з Криму заперечують деморалізованість перед анексією півострова Росією

Про це він розповів в ефірі програми "Право на владу" на 1+1.

"Я б не сказав, що військові у Криму буди деморалізовані. Особисто мій батальйон повернувся з тактичних навчань 4 жовтня 2013 року. Виконував завдання щодо організації блокування та знищення НЗФ у гірській місцевості в Криму", - сказав Головашенко у відповідь на питання ведучого щодо того, чи була можливість силовим шляхом відстояти Крим.

За словами офіцера, його батальйон повернувся з навчань "із нормальною оцінкою".

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"Батальйон існував 4 роки та виконував завдання кожного року. Батальйон виходив по тривозі зі всією технікою із боксів. Він був повністю укомплектований контрактниками. Ще була танкова рота, гаубична самоходна артилерійська батарея. Тому сказати, що там не було нормально підготовлених військ – це не вірно", - заявив військовий.

Нагадаємо, напередодні Рада національної безпеки та оборони розсекретила стенограму свого історичного засідання під час анексії Криму. Завдяки стенограмі стало відомо, що під час засідання Олександр Турчинов єдиний проголосував за введення в Україні воєнного стану.

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