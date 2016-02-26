"З квітучого курорту на військову базу": Порошенко розповів, як РФ перетворила Крим в ядерно небезпечний півострів

Про це йдеться у зверненні президента України Петра Порошенка з нагоди другої річниці початку спротиву російській окупації Криму.

"Міністерству оборони та Генштабу Збройних Сил України наказано подати пропозиції щодо істотного посилення військових спроможностей України на Херсонщині та вздовж усього Чорноморського узбережжя", - заявив він.

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"Росія значно наростила військову присутність у регіоні, завершує перетворення півострова з квітучого міжнародного курорту на велику військову базу, яка створює загрозу, в тому числі і ядерну, не лише Україні, але й всім країнам Чорноморського регіону", - додав президент.