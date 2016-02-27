Питання України залишається одним із ключових на порядку денному ПА ОБСЄ - представник делегації

Про це заявив представник фракції "Народний фронт" Дмитро Сторожук, який в складі постійної делегації Верховної Ради бере участь у роботі XV зимової сесії Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, що проходить 25-26 лютого у Відні (Австрія), повідомила прес-служба партії.

«Для всіх скептиків, так званих "міжнародних експертів", які у нас розповідають про те, що від України втомилися, що про неї забули, маю сказати, що все це неправда. Тому що два дні поспіль основні теми на Парламентській асамблеї ОБСЄ присвячені Україні та, зокрема, Криму і порушенню прав людини на окупованих територіях», - зазначив депутат.

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За його словами, «головний меседж є наступним: про Україну пам’ятають, питання України є найважливішими для членів ОБСЄ».

«Так, питання захисту прав людини, надання озброєння Україні та вирішення конфлікту на сході України загалом є основними порядку денного на сесії», - наголосив Сторожук.

Він зауважив, що більшість запитань від країн-членів доповідачам ОБСЄ стосувалися здебільшого "підтримки України у військовому конфлікті на сході та повернення Донбасу і Криму до складу нашої держави".

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Депутат зазначив, що підтримку Україні особливо висловлювали такі країни, як Канада, Франція, Литва, Туреччина.