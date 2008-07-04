Стретович очікує, що Регіони блокуватимуть парламент

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), член депутатської групи «Народна самооборона» Володимир СТРЕТОВИЧ вважає, що наступного тижня депутати від Партії регіонів блокуватимуть роботу парламенту, вимагаючи розгляду запропонованого ними проекту змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СТРЕТОВИЧ заявив на прес-конференції у Вінниці.

"Скоріше за все Верховна Рада наступного тижня не буде ефективного працювати, тому що депутати Партії регіонів будуть блокувати парламент для того, щоб винести на розгляд запропонований нею проект змін до Конституції", - сказав він.

В.СТРЕТОВИЧ зазначив, що Партія регіонів хоче, щоб на цій сесії Верховна Рада підтримала їх проект Конституції, щоб на наступній почати втілювати її у життя. "...ноу-хау цього проекту полягає у тому, що партія, яка набрала більше всіх голосів на виборчих перегонах, отримає більшість у парламенті у вигляді 226 голосів", - додав він.

На думку В.СТРЕТОВИЧА, проект Конституції від ПР "дуже кульгає з правової, політичної та конституційної точки зору". "Оскільки більшість у парламенті може бути у партії, яка набрала 15-16%, але при цьому вона керуватиме всією країною і визначатиме політику держави", - зауважив він.

В.СТРЕТОВИЧ вважає, що таке нововведення у виборчий процес запропоноване через те, що основні політичні сили сьогодні розуміють, що за півтора року до президентських виборів набрати більшість голосів немає у нікого. "...а це значить, треба домовлятися, створювати альянси, а із владою ніхто ділитися не хоче", - додав він.