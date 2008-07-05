Лікар Ющенка: Президенту зробили 24 операції під загальною анестезією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переніс 24 операції під загальною анестезією.

Про це заявив в нічному ефірі програми “Свобода з Савком Шустером” персональний лікар Президента України Ростислав ВАЛІНОВСЬКИЙ.

“Всі ці операції, які були проведені, вони висвітлювалися в тих засобах інформації, коли Президент під час своїх відпусток, під час того часу, коли це не були оплачувані від’їзди, чи таким чином він порушував законодавство про працю”, - сказав лікар.

За його словами, всі ці операції були необхідні для подолання наслідків діоксинового отруєння, яке тоді ще кандидат в Президенти України В.ЮЩЕНКО переніс наприкінці 2004 року.

“Президент весь цей час, завдяки застосованим високотехнологічним методам молекулярної медицини, самим високим технологіям дерматохірургії... мав можливість прийти одразу в норму і виконувати всі свої повноваження”, - зазначив Р.ВАЛИХНОВСЬКИЙ.

Водночас, лікар зазначив, що всі операції проводилися із застосуванням сучасних технологій, завдяки яким вдавалося швидко відновлюватися від загальної анестезії.