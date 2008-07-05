Лікар Ющенка: Президенту зробили 24 операції під загальною анестезією

10:38, 05 липня 2008
Політика
1301 0

Ющенко не порушував закон про працю?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переніс 24 операції під загальною анестезією.

Про це заявив в нічному ефірі програми “Свобода з Савком Шустером” персональний лікар Президента України Ростислав ВАЛІНОВСЬКИЙ.

“Всі ці операції, які були проведені, вони висвітлювалися в тих засобах інформації, коли Президент під час своїх відпусток, під час того часу, коли це не були оплачувані від’їзди, чи таким чином він порушував законодавство про працю”, - сказав лікар.

За його словами, всі ці операції були необхідні для подолання наслідків діоксинового отруєння, яке тоді ще кандидат в Президенти України В.ЮЩЕНКО переніс наприкінці 2004 року.

“Президент весь цей час, завдяки застосованим високотехнологічним методам молекулярної медицини, самим високим технологіям дерматохірургії... мав можливість прийти одразу в норму і виконувати всі свої повноваження”, - зазначив Р.ВАЛИХНОВСЬКИЙ.

Водночас, лікар зазначив, що всі операції проводилися із застосуванням сучасних технологій, завдяки яким вдавалося швидко відновлюватися від загальної анестезії.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter