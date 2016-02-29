У Росії сподіваються, що "санкції просто перестануть діяти"

"Я думаю, що на якомусь етапі, сподіваюся, що вже влітку, вони (санкції) просто перестануть діяти. Чекати якогось рішення, що давайте завтра скасовуємо санкції — це було б занадто. Ну а те, що санкції будуть вічними — це суперечить базовим економічним інтересам країн Євросоюзу", — сказав Чижов в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє РИА Новости.

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Нагадаємо, раніше посол Великобританії в ООН Метью Рікрофт заявив, що санкції проти Росії будуть діяти, поки вона не відведе свою зброю і військовослужбовців з Донбасу і не вплине на сепаратистів для того, щоб припинити цю кризу і подальші жертви серед населення.

РИА Новости http://ria.ru/world/20160229/1382093813.html#ixzz41aX7Q7Vi