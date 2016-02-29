У Росії сподіваються, що "санкції просто перестануть діяти"
Постпред РФ при ЄС Володимир Чижов висловив сподівання, що вже влітку 2016 року санкції відносно РФ перестануть діяти.
"Я думаю, що на якомусь етапі, сподіваюся, що вже влітку, вони (санкції) просто перестануть діяти. Чекати якогось рішення, що давайте завтра скасовуємо санкції — це було б занадто. Ну а те, що санкції будуть вічними — це суперечить базовим економічним інтересам країн Євросоюзу", — сказав Чижов в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє РИА Новости.
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Нагадаємо, раніше посол Великобританії в ООН Метью Рікрофт заявив, що санкції проти Росії будуть діяти, поки вона не відведе свою зброю і військовослужбовців з Донбасу і не вплине на сепаратистів для того, щоб припинити цю кризу і подальші жертви серед населення.
РИА Новости http://ria.ru/world/20160229/1382093813.html#ixzz41aX7Q7Vi