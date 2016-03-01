Посол Туреччини в Україні пояснив, чому його країна не приєдналася до санкцій проти РФ

Про це посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель сказав в інтерв'ю газеті "День".

Дипломат пояснив, що існує кілька причин, чому Туреччина не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії.

"Перш за все, ці санкції приймалися без участі Туреччини. Ми належимо до Західноєвропейського союзу і Європейського співтовариства націй. І коли приймаються важливі рішення, ми теж повинні брати в цьому участь. Тому не можна очікувати, що ми автоматично будемо приєднуватися до рішень, які були прийняті без узгодження з нами", - сказав він.

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У той же час посол зазначив, що Туреччина знаходиться в регіоні з такою кількістю проблемних сусідів, що в будь-який момент завжди біля неї є країна, проти якої застосовані санкції.

"У нас є принцип: ми приєднуємося до санкцій, коли вони обов'язкові для всіх, - це санкції ООН. Існує ще третя важлива причина. Санкції - не завжди кращий інструмент на всі випадки життя. Скажімо, зараз діють європейські та американські санкції проти РФ, але це зовсім не означає, що торгівля ЄС і США з Росією припинилася. Торгівля Туреччини з Росією не має стратегічного характеру. Ми продаємо одяг, фрукти, але ми купуємо багато газу, як зазвичай робила Україна. Таким чином, наше приєднання до санкцій не принесло очікуваного результату", - сказав Тезель.

Коментуючи інцидент зі збитим турецьким Військово-повітряними силами Су-25, посол зазначив, що Росія оголосила цілий ряд заходів і почала деякі з них реалізувати.

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"Ми намагалися не посилювати напруженість, оскільки від цього постраждають багато. І сама Туреччина також відчує негативний вплив цих санкцій, так само, як Росія. Ми хочемо побачити, яким буде хід подій, і тримаємо двері відкритими. Це не позиція слабкості. Що б ми не робили, ми будемо діяти законно і в рамках міжнародного права, і наша реакція буде розумною. Ми розуміємо необхідність терпіння при певних умовах, але в разі необхідності вживемо наші власні контрзаходи", - сказав дипломат.

За його словами, "цілком можливо, росіяни, нарешті, побачать, що існують межі того, що вони можуть зробити".

"Росія, на жаль, створює проблеми своїм сусідам, в тому числі нашим союзникам по НАТО, через що змінилася панорама безпеки, що дуже вплинуло на Україну. Тепер Росія діє в Сирії, за тисячі кілометрів від своїх кордонів", - зазначив Тезель.