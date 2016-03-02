Безсмертний: ми не уявляємо, як провести амністію на території, яка ніким не представлена з боку держави

Про це заявив 1 березня в ефірі 5 каналу представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

З його слів, без вирішення безпекових питань говорити про запуск політичного процесу на Донбасі не можливо, адже з початком обговорення законопроекту про вибори постане питання амністії.

"Мені зараз комусь треба пояснювати, що слово "амністія" збудить в українському суспільстві? Коли правова, нормативна база в питаннях амністії далека настільки від практики, яка застосовувалася в подібних конфліктах в інших країнах, що ми навіть не уявляємо собі, як на території, яка взагалі не представлена жодною особою з боку держави, провести процедуру амністії", - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Романа Безсмертного, прокремлівські бойовики наполягають на амністії, проведенні виборів, повному контролі за так званою "народною міліцією", а також відповідною територією. Крім того, Безсмертний розповів, що ватажки самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" не приймають будь-яких політичних рішень без вказівки Кремля.