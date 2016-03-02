Український парламент можна модернізувати до 2019 року - Пленкович

Таку думку висловив голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович, виступаючи на заключній сесії «Українського тижня» в Європейському парламенту в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Те, що ми намітили, повинно бути втілено до кінця мандату Європейського парламенту (каденція Європарламенту завершується в 2019 році – УНІАН). Це достатні часові рамки для того, щоб ми могли мати конкретні результати», - сказав політик.

Пленкович зауважив, що для того, аби ці рекомендації були виконані, також необхідна і фінансова допомога.

«Щоб рекомендації не залишилися на папері, потрібна готовність Верховної Ради отримати необхідну фінансову допомогу, щоб втілити ці інструменти в життя. Для цього необхідна дорожня карта», - вважає політик.

Депутат Європарламенту також висловив готовність вже в наступні місяці організовувати семінари, як в Брюсселі, так і в Києві для обміну досвідом.