У "Народному фронті" вважають, що посилення ролі Німеччини допоможе стабілізувати міжнародні відносини

Про це заявила представник фракції "Народний фронт" Наталія Кацер-Бучковська, коментуючи відповідну заяву федерального канцлера Німеччини Анґели Меркель.

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"Однак це може відбутися лише за умов більш активного залучення держав Східної Європи, зокрема і України, до європейських справ", - додала вона.

"Україна висловлює вдячність за принципову позицію Німеччини щодо територіальної цілісності та неприпустимості порушення визнаних міжнародних кордонів, невизнання злочинної анексії частини суверенної території України, якою є Автономна Республіка Крим. У нинішніх реаліях Україна разом зі своїми сусідами змушена і буде утверджувати суверенітет, розвивати обороноздатність, розвивати інфраструктуру і реформувати енергетичний сектор", - наголосила Кацер-Бучковська.

Член фракції "Народний фронт" відзначила, що "ФРН зробила колосальний внесок у забезпечення енергетичної безпеки ЄС і всього Європейського простору".

"Протягом тривалого часу країна відстоює стратегію диверсифікації джерел надходження енергоносіїв та сировини з метою забезпечення стабільних поставок. Німеччина є беззаперечним лідером і промоутером енергозбереження в рамках ЄС. Реалії життя і нові геополітичні виклики об'єктивно штовхають держави східноєвропейського регіону до динамічного розвитку. Тому Україна та її сусіди будуть найкращими партнерами у намірах Німеччини зміцнити свою роль у Європі та світі", - резюмувала Наталія Кацер-Бучковська.