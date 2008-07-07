Експерт розказав, звідки у "ляпа" Тимошенко ноги ростуть

Доходи Державного бюджету, зазначені у тексті закону про зміни до держбюджету та у пояснювальні записці до нього, є методологічно вивіреними, зазначив виконавчий директор Цетру підтримки бюджетної реформи Ігор Шпак, коментуючи на прохання УНІАН інформацію про те, що Кабмін буцім-то припустився "ляпу" при подачі документів ( Як пояснили УНІАН у Головному науково-експертному управлінні апарату Верховної Ради України, сума пропонованих змінених доходів держбюджету-2008, вказана в тексті законопроекту і в порівняльній таблиці до нього, на 7,4 млрд. грн. більше, ніж сума доходів держбюджету, вказана у Пояснювальній записці до законопроекту).

Насправді, зазначив експерт, у тексті закону про зміни до Держбюджету наводиться цифра всіх доходів центрального бюджету, включно із трансфертами із місцевих бюджетів, що передаються у центр. Натомість, з метою уникнення подвійного рахунку, в Пояснювальній записці до бюджету наведено "чисті" доходи держбюджету, без урахування трансфертів з регіонів. Достатньо зазирнути у таблицю доходів, щоби переконатися - трансферти з місць саме і становлять оті "7,4 млдр грн" "ляпу", якого Мінфін насправді не припускався. Тож і сукупна цифра доходів консолідованого бюджету становить саме 306, а не 313 млрд гривень.