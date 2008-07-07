У Верховній Раді спокійно поставилися до "ляпів" у бюджеті Тимошенко

Сума пропонованих змінених доходів держбюджету-2008, вказана в тексті законопроекту і в порівняльній таблиці до нього, на 7,4 млрд. грн. більше, ніж сума доходів держбюджету, вказана у Пояснювальній записці до законопроекту.

Такі дані витікають з текстів документів, розміщених на інтернет-порталі Верховної Ради.

Як повідомлялося, 7 липня ц.р. у Верховній Раді був зареєстрований поданий Кабінетом міністрів проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 2713).

Так, у тексті законопроекту вказується: «Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 240 млрд. 802 млн. 298,4 тис. гривень, зокрема, доходи загального фонду Державного бюджету України - в сумі 189 млрд. 672 млн. 431,6 тис. гривень і доходи спеціального фонду Державного бюджету України - в сумі 51 млрд. 129 млн. 866,8 тис. гривень».

Водночас, у Пояснювальній записці до законопроекту, розміщеній у тому ж розділі, вказується, що доходи держбюджету заплановані в сумі 233,4 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 182,2 млрд. грн. За інформацією в Пояснювальній записці, обсяг доходів Зведеного бюджету України на 2008 рік (державний і місцеві бюджети), з урахуванням пропонованих змін, має становити 306,5 млрд. грн. (проте враховуючи, що в тексті законопроекту вказані інші дані про змінені доходи Держбюджету, можна припустити, що й розмір Зведеного бюджету-2008 має становити не менш як 313 млрд. грн. - УНІАН).

Як пояснили УНІАН у Головному науково-експертному управлінні апарату Верховної Ради України, «Дані в тексті проекту і в Пояснювальній записці не повинні відрізнятися. Це просто «ляп». Таке буває в поданих законопроектах. Навіть є випадки, коли в порівняльних таблицях один зміст, а в тексті самого проекту цього немає». При цьому, за основу беруться дані, вказані в тексті законопроекту, додав співрозмовник Агентства.