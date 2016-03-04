Луценко пропонує 9 березня провести позачергове засідання Ради

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомили УНІАН у прес-службі «БПП». «Ми могли б відновити роботу коаліції, створити новий уряд, прийняти план його першочергових кроків, проголосувати євроінтеграційний закон, заспівати гімн, покласти квіти до пам’ятника Шевченку і повірити в те, що Україна отримала новий імпульс для руху вперед», - сказав Луценко.

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«Нам потрібно домовитися із усіма колегами у парламенті не для того, щоб розгорнути просту дискусію і загальний крик «всьо пропало». Все має відбуватися в узгодженні з усіма фракціями і, в першу чергу, – із фракцією «Народного фронту». Я хочу наголосити – ми не шукаємо лінію розколу, ми хочемо дати новий імпульс в правильному напрямку», - наголосив він.

Луценко також зазначив, що під час перебування у Брюсселі української делегації європейські колеги запитували, чи відставка Яценюка – це зміна реформ.

«Відповідь була – ні. Бо це пошук виконавців тих же реформ в тому ж європейському напрямку. Очевидно, що потрібно іншій команді взяти цю ношу і нести в правильному напрямку», - резюмував Луценко.

Крім того він заявив, що Україні потрібен прем’єр-міністр, якому довіряє суспільству як реформатору, а також який має довіру від міжнародних кіл, в першу чергу – Міжнародного валютного фонду.

«Ми потребуємо прем’єра, який буде достатньо незалежним від партійних структур, з тим, щоби змогти призначити технократів і в уряд, і на чолі державних монополій, де мільярдні кошти сьогодні контролюються, на жаль, не завжди по-державному.

Ми маємо отримати прем’єра, який має відкритий і зрозумілий для суспільства план дій. Не загальні слова про покращення, а покроковий план по всіх напрямках реформ помісячно», - заявив Луценко.

При цьому він додав, що «Блок Петра Порошенка» розробив план роботи для уряду та парламенту.

«Ми покладемо його на стіл. Це зроблено абсолютно зрозуміло: ми взяли угоду про асоціацію, коаліційну угоду, прописали по напрямках і розробили календарний план, вказавши, де завдання Верховної Ради, а де – Кабінету міністрів. Вони мають синхронізуватися і діяти», - підкреслив Юрій Луценко.