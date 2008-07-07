Ющенко знову зупинив розпорядження Тимошенко про приватизацію ОПЗ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів України від 11 лютого 2008 року «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Президент вважає, що це розпорядження видане Кабміном всупереч Конституції України.

На його думку, визначивши умови проведення конкурсу з продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», Кабмін діяв у спосіб, що не передбачений ні Основним Законом держави, ні чинними законами, перевищив свої повноваження, встановлені для нього законами України «Про управління об`єктами державної власності» та «Про приватизацію державного майна», і порушив вимоги частини другої статті 19, а також частини третьої статті 113 і частини першої статті 117 Конституції України, які є нормами прямої дії і зобов`язують Кабінет міністрів керуватися, зокрема, Конституцією та законами України, видавати постанови і розпорядження в межах своєї компетенції.

Президент переконаний, що за відсутності державної програми приватизації, адекватної сучасному рівню розвитку суспільних відносин, приватизація відкритого акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» – підприємства, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави, не відповідає інтересам національної безпеки у сфері приватизації.

Також цим указом Президента визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 25 квітня 2008 року № 405 «Про зупинення дії розпорядження Кабінету міністрів України від 11 лютого 2008 року № 261-р».

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставлявся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведення конкурсу - 20 травня.

У свою чергу Президент 25 квітня своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну щодо проведення конкурсу з продажу ОПЗ і звернувся до Конституційного Суду з поданням про відповідність Конституції розпорядження Кабміну «Про затвердження умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» від 11 лютого 2008 року № 261-р.

Конкурс з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу планували провести 20 травня. Проте Рада національної безпеки та оборони України 16 травня заборонила уряду та Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу та деяких інших підприємств.

Рішення РНБО було введене у дію указом Президента.

19 травня міністр юстиції Микола ОНІЩУК після засідання Кабміну повідомив, що дату проведення конкурсу з продажу Одеського припортового заводу перенесли на невизначений термін.