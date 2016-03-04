В ГПУ анонсували початок судового розгляду справи "діамантових прокурорів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко.

“З понеділка починається судовий розгляд справи так званих «діамантових прокурорів». Тобто, за обвинуваченням Корнійця, Шапакіна у вчиненні певних злочинів”, - сказав Куценко.

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За його словами, у зв'язку з цим, а також із врахуванням реорганізації та ліквідації певних підрозділів у Генпрокуратурі і створення нового підрозділу — Генеральної інспекції - та з метою підвищення ефективності роботи, виконуючим обов'язки генерального прокурора Юрієм Севруком підписано постанову, якою призначено групу прокурорів для супроводі в суді вказаного кримінального провадження і призначено старшого групи - заступника генпрокурора, прокурора Одеської області Давида Сакварелідзе.

За словами Куценка, “призначення Сакварелідзе старшим групи обумовлено, серед іншого, й тим, щоб уникнути будь-яких звинувачень про будь-який тиск на прокурорів, для того, щоб суспільство побачило професіоналізм заступника генерального прокурора пана Сакварелідзе, і ніякі плітки, розмови, що хтось на когось тисне, заважає, у нас не лунали із зали суду та біля будівлі суду”.

Справу розглядатиме Голосіївський районний суд Києва. Підготовче засідання розпочнеться о 9.30 7 березня.

Як повідомляв УНІАН, Шапакіна і Корнійця було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня 2015 р.

За даними прес-центру СБУ, у затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. Цей самий суд обрав Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Цивільній особі, яка була затримана разом із Шапакіним і Корнійцем, - Гібаленку, підозрюваному у посередництві при передачі хабара, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за підозрою в хабарництві та з правом внесення застави в сумі 3,2 млн грн.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих «діамантових прокурорів» до суду.