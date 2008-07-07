Азаров: цього тижня бюджет розглядати неможливо

Народний депутат України Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів) заявляє про неможливість розгляду цього тижня у Верховній Раді змін до держбюджету на 2008 ріе через неузгодженість макроекономічних показників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів ВР.

М.АЗАРОВ наголосив, що на даний час законопроект про внесення змін до держбюджету-2008 не розглянуто в комітетах парламенту. За його словами, крім того, на сьогодні немає узгодженої політики між Національним банком України та урядом щодо макроекономічних показників на поточний рік.

Як підкреслив М.АЗАРОВ, у першу чергу має бути визначений мінімальний прожитковий рівень та інші показники, на яких базується бюджет.